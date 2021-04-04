Баку, , 10:57 — REGNUM В резерве у Азербайджана имеется один миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявил 4 апреля заместитель министра здравоохранения республики Виктор Гасымов, сообщает новостное агентство Trend.

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Чиновник отметил, что ежедневно в республике от коронавируса прививаются 30−35 тысяч человек.

С момента начала кампании по вакцинации (стартовала 18 января) в стране первой дозой препарата были вакцинированы 600 тысяч человек, двумя дозами — 300 тысяч человек.

«Наша цель — вакцинировать 60−70 процентов населения страны. Процесс будет продолжен до тех пор, пока не отпадет необходимость в препаратах», — заключил Гасымов.