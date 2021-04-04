Калуга, , 10:56 — REGNUM В Калуге, в ночь на 4 апреля на улице Дорожной произошло смертельное ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Дорожная в направлении улицы Перспективная, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на дерево, после чего произошло возгорание автомобиля.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства происшествия.

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