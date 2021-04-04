Калуга, 4 апреля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Калуге, в ночь на 4 апреля на улице Дорожной произошло смертельное ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Дорожная в направлении улицы Перспективная, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на дерево, после чего произошло возгорание автомобиля.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства происшествия.