Сан-Антонио, США, , 10:54 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» переиграл в овертайме команду «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 133:139.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Индианы» Карис ЛеВерт, остановившийся в шаге от дабл-дабл с 26 очками и девятью результативными передачами.

У «Сан-Антонио» самым результативным оказался легкий форвард Демар Дерозан, который смог набрать во встрече 25 очков.

Отметим, в следующем матче «Индиана», прервавшая этой победой серию из трех подряд поражений, 7 апреля встретится с командой «Чикаго Буллз». «Сан-Антонио» потерпел второе подряд поражение и 6 апреля сыграет с клубом «Кливленд Кавальерс».