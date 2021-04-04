Киев, , 10:51 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о более жесткой позиции, которую займет Киев в вопросе крушения украинского самолета под Тегераном. Об этом дипломат заявил в эфире канала «Украина 24».

«Сейчас мы убедились, что, к сожалению, по-хорошему с Ираном у нас не получается», — сказал он.

Енин пояснил, что речь не идет о каких-то некорректных громких высказываниях или необдуманных юридических шагах.

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«Мы проанализировали все возможные сценарии развития событий и шаг за шагом будем их реализовывать», — пояснил он.

Политик добавил, что цель Киева — добиться справедливости, привлечь к ответственности всех, кто причастен к катастрофе, а также — обеспечить компенсации «достойного уровня» для родственников погибших. Он также отметил, что следствие с украинской стороны продолжается и сообщил о недавнем общении с заместителем генерального прокурора Украины Гюндузом Мамедовым, с которым были согласованы ряд шагов. Данные шаги могут быть дополнительно предприняты в зависимости от того, насколько иранская сторона будет сотрудничать с Украиной, отметил Енин. По словам дипломата, данные шаги будут иметь «далеко идущие последствия для иранской стороны»

«Кроме уголовно-правового трека, есть трек привлечения к международной ответственности. Международное право требует от нас соблюдения определенной процедуры — мы будем четко следовать ей», — заключил он.

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Напомним, 17 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана о крушении украинского самолета под Тегераном (произошло 8 января 2020 года). Кулеба назвал отчет иранской стороны «сборником манипуляций», цель которых «не выяснить истину, а оправдать Иран».