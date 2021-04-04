Челябинск, 4 апреля 2021, 10:26 — REGNUM В Челябинской области на станции Муслюмово маневровый локомотив сошёл с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл поздним вечером 3 апреля. Сошла одна колёсная пара. Пострадавших граждан, а также задержек поездов нет.
По предварительным данным, причиной ЧП стало ненадлежащее содержание железнодорожного полотна. К настоящему времени полотно уже восстановили. Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по инциденту.