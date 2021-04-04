Москва, , 10:25 — REGNUM Росавиация одобрила возможность оснащения лебёдкой лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансат». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Устанавливаемая на «Ансат» бортовая стрела сможет использоваться для подъёма на борт грузов массой до 272 кг. Использовании этой лебёдки позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы в режиме висения. Отмечается, что стрела может быть быстро установлена или демонтирована благодаря использованию специальных соединений.

«Новое опциональное оборудование повышает конкурентоспособность «Ансата» и его коммерческую привлекательность для потенциальных заказчиков, которым важна многофункциональность приобретаемого воздушного судна», — подчеркнул управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

Лёгкий вертолёт «Ансат» разработан конструкторским бюро «Казанского вертолётного завода», первый полёт «Ансат» совершил в 1999 году. Эти летательные аппараты используются для перевозки грузов и пассажиров, проведения поисково-спасательных операций и оказания экстренной медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года холдинг прошли первые лётные испытания модернизированной версии вертолёта «Ансат-М».

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