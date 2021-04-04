Денвер, США, , 10:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 1:2.

Счет в матче открыл форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (12-я минута) на что «блюзмены» ответили голом нападающего Райана О'Райлли (19-я). И только под занавес матча защитник хозяев Кейл Макар своей забитой шайбой (60-я) принес победу своему клубу.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, а также российские нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо», одержавший четвертую подряд победу, 6 апреля сыграет с командой «Миннесота Уайлд». «Сент-Луис» потерпел шестое подряд поражение и в этот же день встретится с клубом «Вегас Голден Найтс».