Элиста, , 10:20 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 4 апреля.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, достигло 276 человек. В тяжёлом состоянии находятся десять жителей республики. На самоизоляции по месту жительства остаётся 781 человек.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 20 078 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 19 187. Победить COVID-19 не смогли 317 пациентов.

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