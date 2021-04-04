Южно-Сахалинск, , 10:20 — REGNUM На Сахалине семь человек, среди которых были дети, провалились под лёд на снегоходе. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Инцидент произошел на озере Тунайча в Корсаковском районе. Под лед провалился снегоход с санями, в которых находились семь человек, включая двоих детей.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели подняли пострадавших на борт судна на воздушной подушке «Хивус» и доставили в санаторий «Лесное озеро».

Шестеро пострадавших чувствуют себя удовлетворительно, один мужчина без сознания доставлен в сахалинскую клиническую больницу.