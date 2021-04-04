4 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Складывается устойчивое ощущение, что турецкая дипломатия оказывается в ловушке многоходовой и многолетней геополитической комбинации, когда для нее — куда ни кинь, всюду клин, и она уже не в состоянии выставлять предварительные условия Израилю для нормализации отношений. Главное теперь в том, как дальше будет выстраивать свою политику в отношении Турции сам Израиль.

Станислав Тарасов, , 11:53 — REGNUM



Турция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На днях высокопоставленный турецкий чиновник в интервью израильскому изданию Israel Hayom заявил, что Турция готова направить посла в Тель-Авив, «как только израильское правительство возьмет на себя обязательство одновременно ответить взаимностью на эту меру». Напомним, что после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и подавления израильскими силами безопасности палестинских протестов Турция и Израиль отозвали своих послов. А затем восстановление дипотношений в полном объеме с Израилем турецкая сторона оговаривала условием изменения Израилем своей политики в отношении Палестинской автономии.

Но ожидаемого Анкарой пересмотра, во всяком случае, на официальном уровне, со стороны Тель-Авива не просматривается. В то же время в турецких СМИ стали появляться сообщения о тайных переговорах, которые проводят секретные службы двух стран. В начале нынешнего года Турция стала отказывать в выдаче проездных документов, а также в получении гражданства эмиссарам палестинской группировки ХАМАС, хотя раньше турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принимал в Стамбуле лидеров этой группировки. Сейчас турецкие эксперты смакуют предложение адмирала в отставке Джихата Яйджи заключить соглашение об общей морской границе с Израилем и о совместном использовании месторождения природного газа в Восточном Средиземноморье. Также отмечается факт участия члена правления комитета по экономической политике доктора Хакана Юрдакула в конференции Европейского еврейского парламента, посвященной обновлённой повестке дня между Турцией и Израилем. При этом о причинах изменений взглядов Анкары на Израиль не сообщается, хотя очевидно, что они имеют под собой определенную основу. Поэтому в данном случае приходится объяснять процессы рассуждениями общего свойства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с лидером движения ХАМАС Халедом Машалем Tccb.gov.tr

Похоже, что в связи с избранием на пост президента США Джо Байдена в Анкаре готовятся к «тяжелым временам», учитывая, как пишет один турецкий эксперт, «чувствительность новой американской администрации к вопросам демократии и прав человека». Зная о преобладающих в Конгрессе антитурецких настроениях, Турция рассчитывает, что «Израиль сможет нейтрализовать оппозицию и помочь Анкаре вновь завоевать расположение Вашингтона». В данном случае есть один важный нюанс. Дело в том, что в победоносной для Баку второй карабахской войне израильское лобби в США отказалось поддерживать Армению. В этой связи стала высвечиваться определенная роль президента Азербайджана Ильхама Алиева, пытающегося выступить в роли посредника в нормализации отношений между Турцией и Израилем. Но израильские эксперты утверждают, что роль Алиева в этом процессе «незначительна и малозаметна» и главную мотивацию Анкары следует искать в иных политических пластах.

Ильхам Алиев President.az

Дело в том, что Эрдоган, разыгрывая палестинскую карту, проиграл на арабском фронте. Многие арабские страны пошли на нормализацию отношений с Израилем, а такие страны, как Кипр, Греция и Египет, стали создавать антитурецкий альянс. Заинтересованность во вступлении в него проявила и Франция. Главная интрига стала проявляться как раз в том, что лидеры многих арабских стран стали открыто выступать против вовлеченности Турции в Ираке, Сирии и Ливии. Есть и другой момент: фактор Ирана, который сближает арабский мир, за некоторым исключением. Более того, сейчас эти арабские страны (кроме Кувейта) не имеют осязаемой связи с палестинской проблемой. По оценке египетского политолога Мухаммеда Салеха, «без этого связывающего фактора можно ожидать и развала Лиги арабских стран (ЛАГ)». И особенно тяжелым ударом стала для Турции нормализация Марокко отношений с Израилем.

Штаб-квартира Лиги арабских государств. Египет (сс) Ijanderson977

Королевство возглавляет Иерусалимский комитет Организации исламского сотрудничества, объединяющий 56 государств. Таким образом, налицо два сложных геополитических процесса. Проводимая Эрдоганом политика неоосманизма (восстановление влияния в пределах исторических границ Османской империи) привела к напряженным отношениям между Турцией и арабским миром. С другой стороны, арабские страны, идя на сближение с Израилем, перекрывают все ранее провозглашенные инициативы по урегулированию арабо-израильского конфликта. Наконец, занимаемая ранее Турцией антиизраильская позиция на этом направлении выводит ее в одну плоскость с Ираном, который также находится в состоянии поиска новых геополитических альянсов и имеет свои планы в отношении Ближнего Востока. Поэтому складывается устойчивое ощущение того, что турецкая дипломатия оказывается в ловушке многоходовой и многолетней геополитической комбинации, когда для нее — куда ни кинь, всюду клин, и она уже не в состоянии выставлять предварительные условия Израилю для нормализации отношений.

Главное теперь в том, как дальше будет выстраивать свою политику в отношении Турции сам Израиль, проявит ли он заинтересованность в том, чтобы помочь Эрдогану вырваться из изоляции, если да, то на каких условиях. Правда, по всей видимости, идею обмена послами он примет. Вместе с тем и у Турции есть варианты контригры на восточном направлении с возможностью выхода на арабский мир уже через Россию и Китай, что предусматривает создание нового механизма в целях политического и другого сотрудничества. Пока же Эрдоган маневрирует, предлагая вернуть турецко-израильские отношения в нормальное русло. Посмотрим, что из этого выйдет.