Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 87:109.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук, оформивший в матче дабл-дабл с 26 очками и 14 подборами.

У «Далласа» самым результативным оказался словенский разыгрывающий Лука Дончич, который смог набрать во встрече 26 очков.

Отметим, «Даллас» одержал четвертую подряд победу и 6 апреля встретится с командой «Юта Джаз». «Вашингтон» потерпел третье подряд поражение и в этот же день сыграет с клубом «Торонто Рэпторс».