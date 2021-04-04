Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM Вылет самолёта из Екатеринбурга в Анталью задержали на 9 часов и 40 минут. Эти данные приведены на онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

Boeing-737 рейсом ZF-9695 авиакомпании Azurair должен был вылететь в 03:20 по местному времени. Однако фактически влет перенесли на 13:00. Причиной стала техническая неисправность.

На рейс зарегистрированы 193 пассажира, в том числе 53 ребёнка. На ночь их разместили в гостинице. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, Свердловская транспортная прокуратура держит на контроле оказание гражданам необходимых услуг. В случае оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.