София, , 10:03 — REGNUM В Болгарии сегодня, 4 апреля, проходят парламентские выборы.

Избирательные участки открылись по всей Болгарии в 7:00 по местному времени (совпадает с московским). Закроются избирательные участки в 20:00. В стране открылись почти 12 тысяч избирательных участков, за рубежом — 465.

В парламентских выборах в Болгарии принимают участие 22 партии, восемь коалиций, а также ряд независимых кандидатов. Всего на парламентские мандаты претендуют 6985 кандидатов, самих мандатов — 240. Парламент в Болгарии однопалатный. Выборы проходят раз в четыре года.

Чтобы пройти в парламент партии должны преодолеть 4-процентный барьер.