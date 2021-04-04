Лос-Анджелес, США, , 10:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

Голы в составе победителей на свой счет записали оформивший в матче дубль Эвандер Кейн (5-я и 36-я минута) и Дилан Гэмбрелл (56-я).

У «Кингз» шайбы забили Дастин Браун (72-я, при игре 6×3) и Тревор Мур (40-я, в большинстве).

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе», одержавший четвертую подряд победу, 7 апреля сыграет с командой «Анахайм Дакс». «Лос-Анджелес» потерпел второе подряд поражение и 6 апреля встретится с клубом «Аризона Койотс».