Челябинск, , 09:57 — REGNUM В Челябинской области за 3 апреля подтвердили 123 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили 57 149 заразившихся. Выздоровел и выписан уже 51 311 пациент. Больных COVID-19 насчитывается 3415.

Подтверждена смерть ещё семерых пациентов с коронавирусом. Из них шестеро скончались от COVID-19. Всего в регионе от ковида умерли уже порядка 1250 граждан.