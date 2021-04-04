Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Игровой сервис Apple Arcade получил крупнейшее обновление со дня запуска платформы. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Компания Apple представила сервис Arcade в сентябре 2019 года. Этот сервис предоставляет доступ к ряду видеоигр на устройствах Apple за фиксированную ежемесячную плату.

С новым обновлением сервис Apple Arcade пополнился двумя категориями игр: «Нестареющая классика» и «Лучшие игры App Store». Отмечается, что список доступных в сервисе игр пополнился 30 новыми проектами и теперь насчитывает более 180 видеоигр.

«Сегодня мы представляем наше самое большое расширение с момента запуска сервиса», — отметил вице-президент Apple Мэтт Фишер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле студия Platinum Games неожиданно выпустила видеоигру World of Demons эксклюзивно для сервиса Apple Arcade.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Nier Automata неожиданно выпустили игру-эксклюзив для Apple Arcade