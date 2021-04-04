Бишкек, 4 апреля 2021, 09:51 — REGNUM Заместителем министра внутренних дел Киргизии был назначен полковник милиции Нурбек Абдиев, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства республики Улукбеком Мариповым. Уточняется, что бывший заместитель главы МВД Мирлан Каниметов был освобожден от занимаемой должности согласно поданному рапорту.
О новом заместителе министра внутренних дел известно, что ранее он занимал различные руководящие должности, в частности, был начальником управления уголовного розыска ГУВД Чуйской области, начальником управления уголовного розыска ГУВД Бишкека, а также начальником службы криминальной милиции МВД Киргизии. Был награжден государственной медалью «Эрдик» и ведомственными наградами.