Санрайз, США, , 09:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» уверенно обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голы забили Маккензи Уигар (24-я минута), оформивший в матче хет-трик шведский нападающий «Пантерз» Александер Веннберг (25-я, 29-я и 60-я, в пустые ворота) и Фрэнк Ватрано (51-я).

У «Каролины» шайбами отличились шведский форвард Оливер Бьёркстранд (43-я) и Зак Веренски (59-я).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 44 из 46 бросков по своим воротам российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Флорида», одержавшая пятую подряд победу, 5 апреля снова сыграет с «Коламбусом», который потерпел второе подряд поражение.