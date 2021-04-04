Москва, , 09:29 — REGNUM В России участились случаи попыток взлома учётных записей в онлайн-банках с помощью ссылок на фальшивые интернет-страницы кредитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Сбербанка.

Об особенностях нового метода мошенничества рассказала руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева. Она объяснила, что злоумышленники создают фальшивые интернет-страницы, маскирующиеся под онлайн-банки реальных организаций.

Далее мошенники связываются с потенциальными жертвами, выдавая себя за сотрудников банка. Они сообщают о якобы проводимой акции, в рамках которой можно открыть вклад под высокий процент. Для оформления этого вклада предлагается пройти по ссылке, которая отправляется через электронную почту или СМС-сообщение. На поддельной странице пользователю предлагают ввести аутентификационные данные, которые позже используются мошенниками для хищения средств со счетов и депозитов.

«Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка», — подчеркнули в Сбербанке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров посоветовал использовать виртуальную банковскую карту для оплаты интернет-покупок.

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