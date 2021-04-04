Роли, США, , 09:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

В составе победителей голы забили Эндрю Кольяно (4-я минута), Джейми Бенн (40-я, в большинстве) и Таннер Керо (43-я).

У «Каролины» шайбами отличились Даги Хэмилтон (10-я) и Хейдн Флёри (34-я).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников и российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» одержавший вторую подряд победу, 7 апреля снова сыграет с «Каролиной», которая выиграла прошлую встречу.