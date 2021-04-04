Нью-Йорк, США, , 09:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев в серии буллитов со счетом 3:6.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. На дубль форварда «Айлендерс» Энтони Бовиллье (13-я минута, в большинстве и 36-я), «Филадельфия» ответила дублем нападающего Клода Жиру (47-я и 51-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету Мэтью Барзала.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 30 из 32 бросков по своим воротам, его одноклубник — голкипер Семён Варламов — не принимал участия в игре. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс» одержавшие вторую подряд победу, 7 апреля сыграют с командой «Вашингтон Кэпиталз». «Филадельфия» потерпела второе подряд поражение и 6 апреля встретится с клубом «Бостон Брюинз».