Москва, , 09:11 — REGNUM Мошенники стали использовать новую схему обмана граждан России. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

Суть схемы заключается в том, что мошенники под видом сотрудников баков звонят клиентам этих банков и предлагают оформить вклад под достаточно высокий процент. Тем, кто проявляет интерес к предложению, мошенники присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящий логин и пароль.

Далее, получая доступ к личному кабинету клиента, мошенники могут похитить его средства.

Обычно злоумышленники сообщают о якобы проводимой банком акции, которой якобы нет на сайте. Поскольку ставки по депозитам в банках сейчас очень низкие, мошенники пытаются привлечь доверчивых клиентов высокими ставками по вкладам.

Кроме того, многие граждане уже поняли, что ни в коем случае нельзя сообщать по телефону коды из смс для подтверждения операций. Но при этом некоторые могут не заподозрить в заманчивом предложении якобы от банка обман и ввести свои учетные данные на фейковой странице, а не на сайте банка.