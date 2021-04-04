Бишкек, , 09:48 — REGNUM В Киргизии за сутки подтвердили 172 случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 4 апреля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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Численность выявленных с начала пандемии случаев инфицирования составила 89 014.

85 164 инфицированных выздоровели (87 за сутки), 1506 — умерли (четыре человека за сутки).

1393 инфицированных получают лечение, 625 из них в условиях стационаров медицинских учреждений, 768 — амбулаторно.

В Киргизии зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом медицинских работников. Два медицинских работника за сутки были выписаны из медицинских учреждений, один — завершил домашнюю самоизоляцию. С начала пандемии в Киргизии выявили 4266 случая заражения коронавирусом медицинских работников, 4206 из них выздоровели.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике подтвердили более 140 случаев заражения коронавирусом.