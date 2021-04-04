Лондон, , 09:48 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» нанес поражение с разгромным счетом команде «Арсенал» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Эмирейтс» в Лондоне и закончилась в пользу гостей со счетом 0:3.

Голами в составе «Ливерпуля» отметились оформивший в матче дубль португальский форвард Диогу Жота (64-я и 82-я минута) и египетский нападающий Мохамед Салах (68-я).

Отметим, в результате этой победы в активе «Ливерпуля» стало 49 очков, что позволило клубу подняться на пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 42 очка и девятая строчка.