Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Американская компания General Motors начала испытания электрического кроссовера Lyriq, который будет выпущен под маркой Cadillac. Об этом сообщает портал Electrek.

Испытания прототипа внедорожника Cadillac Lyriq проводятся на полигоне General Motors в штате Мичиган. Lyriq станет первым полностью электрическим автомобилем марки Cadillac.

«Прототипы уже готовы, наша невероятная команда инженеров усердно дорабатывает Lyriq, чтобы в конечном итоге создать действительно необычный внедорожник. Такой, который заложит краеугольный камень в основу электрического будущего Cadillac», — сообщили в Cadillac.

В основе Cadillac Lyriq лежит силовой модуль Ultium Drive. Электромобиль будет оснащаться аккумуляторами производства южнокорейской компании LG Chem, которые обеспечат запас хода до 500 км без подзарядки. Ожидается, что первый электромобиль Cadillac поступит в продажу в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года корпорация General Motors пересмотрела планы по развитию связанных с электрическими автомобилями технологий, увеличив расходы на 35% по сравнению с ранее планируемыми инвестициями.

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