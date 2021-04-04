Челябинск, , 08:56 — REGNUM На Урале 24-летний житель Тюменской области задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МВД.

По данным полицейских, он выманил восемь тысяч рублей у 22-летней жительницы села Каракульское Октябрьского района. Это произошло в январе. Девушка получила в соцсетях от этого гражданина предложение заработать денег с помощью ставок на сход спортивных матчей и попалась на удочку. Она перевела ему деньги, а когда дошло дело до выигрыша, то незнакомец исчез.

Подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет колонии.