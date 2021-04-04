Ташкент, 4 апреля 2021, 09:12 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 193 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.
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154 инфицированных выявили в Ташкенте посредством эпидемиологического расследования. 20 случаев заражения подтвердили в Ташкентской области, восемь — в Самаркандской области, четыре — в Республике Каракалпакстан, по два случая — в Наманганской и Хорезмской областях, по одному — в Андижанской, Бухарской и Ферганской областях.
83 623 случая заражения выявили в стране с начала пандемии, 631 из них оказался со смертельным исходом (за сутки скончался один человек). Выздоровели 81 629 человек (180 за сутки).
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Как сообщало ИА REGNUM, за первые три дня вакцинации в Узбекистане от коронавируса были привиты 23 780 человек.