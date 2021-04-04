Монреаль, Канада, , 09:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» уверенно обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

В составе победителей голами отличились Брэди Ткачук (1-я минута, в большинстве), Коннор Браун (13-я, в большинстве), оформивший в матче дубль российский форвард «Оттавы» Евгений Дадонов (28-я и 37-я), Алекс Форментон (43-я) и Дрейк Батерсон (58-я, в пустые ворота).

У «Монреаля» голы забили Тайлер Тоффоли (6-я, в большинстве) и оформивший в матче дубль Джош Андерсон (27-я и 39-я).

Российский форвард «Сенаторз» Артём Анисимов записал на свой счет в матче три результативные передачи, его одноклубники — российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев, а также российский защитник «Канадиенс» Александр Романов, не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Оттава» этой победой прервавшая свою серию из двух подряд поражений, 6 апреля сыграет с командой «Виннипег Джетс». «Монреаль» этим поражением прервал свою победную серию из трех подряд игр и в этот же день встретится с клубом «Эдмонтон Ойлерз».