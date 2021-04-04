Киев, , 08:48 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 13 738 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 4 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

С начала пандемии на Украине зарегистрировали 1 745 709 случаев заражения, 1 347 193 инфицированных выздоровели (4657 за сутки), 34 333 скончались (258 человек за сутки).

В медицинские учреждения за сутки госпитализировали 5545 человек. За последние сутки максимальное число случаев заражения зафиксировали в Харьковской области (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

За сутки от коронавируса на Украине были привиты 3919 человек. С начала пандемии прививку получили 290 566 человек, 290 564 из них были привиты одной дозой препарата, два человека получили две дозы препарата и завершили вакцинацию.

Читайте также: Украине нужно производить свою вакцину от COVID — министр здравоохранения