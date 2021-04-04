Москва, 4 апреля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации разрабатывает законопроект, который бы позволил иностранным гражданам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в России, несмотря на имеющиеся нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В законопроекте будут определены порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, которые оказались в особых обстоятельствах. Суть в том, что всем лицам, которые находятся на территории России с нарушениями в сфере миграции, с момента вступления закона в силу будет позволено урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени. При этом меры административного воздействия в отношении данных людей не будут применяться, а ранее принятые — отменят.

В МВД уточнили, что разработка законопроекта идет в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства Российской Федерации, которая проводится в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики.

Стоит отметить, что сейчас в России фактически нет «миграционной амнистии».