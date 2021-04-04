Парадайс, США, , 08:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыл чешский форвард «Вегаса» Томаш Носек (6-я минута), однако на этом хоккейная фортуна отвернулась от хозяев и последовавшие за этим две шайбы гостей в исполнении российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова (47-я, в большинстве) и шведского форварда Йоэля Эрикссона Эка (48-я) принесли им победу.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», для которой это второе подряд поражение, 6 апреля сыграет с командой «Колорадо Эвеланш». «Вегас» этим поражением продлил свою проигрышную серию из трех подряд игр и в этот же день встретятся с клубом «Сент-Луис Блюз».