Буффало, США, , 08:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась в пользу хозяев в серии буллитов со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Рейнджерс» оформил дубль российский форвард клуба Артемий Панарин (11-я минута, в большиснтве и 38-я), у «Баффало» голы забили Кейси Миттельштадт (14-я) и шведский форвард Виктор Олофссон (57-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Тейджа Томпсона.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин смог отразить 25 из 27 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский голкипер Александр Георгиев — не принимал участия в игре. Российские форварды «Рейнджерс» Виталий Кравцов и Павел Бучневич не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Баффало», проигравший прошлый матч, 7 апреля сыграет с командой «Нью-Джерси Дэвилз». «Рейнджерс» этим поражением прервали свою серию из двух подряд побед и в этот же день встретятся с клубом «Питтсбург Пингвинз».