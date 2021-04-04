Ташкент, , 08:18 — REGNUM 23 780 человек были вакцинированы от коронавирусной инфекции в Узбекистане за три дня, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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За последние сутки от SARS-CoV-2 в республике были привиты 9551 человек. 3441 человек из числа привитых от коронавируса — лица старше 65 лет, 6110 получивших прививку — медицинские работники.

Максимальное число привитых зафиксировано в Ташкенте (2105), в Наманганской области (1189), Бухарской (1166), Андижанской (1083) и Ташкентской (844) областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в республике были вакцинированы 5018 человек, 2 апреля — 9211 человек.