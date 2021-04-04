Севилья, Испания, , 08:15 — REGNUM Футбольный клуб «Реал Сосьедад"из Сан-Себастьяна обыграл команду «Атлетик» из Бильбао в матче финала Кубка Испании по футболу 2020 года. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и закончилась в пользу команды «Реал Сосьедад» с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного во встрече гола стал нападающий Микель Оярсабаль, удачно реализовавший пенальти в ворота «Атлетика» на 63-й минуте.

Отметим, финал Кубка Испании сезона 2019/20, перенесенный из-за пандемии, проходил в отсутствии зрителей. При этом в нынешнем сезоне «Атлетик» также сыграет в финале Кубка Испании, где его соперником станет команда «Барселона».