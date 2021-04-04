Москва, , 08:03 — REGNUM Члены экипажа Международной космической станции выявили и устранили три возможных места утечки воздуха в модуле «Звезда». 4 апреля об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, операция по герметизации возможных мест утечки воздуха была проведена 2 апреля. В ближайшее время космонавты проверят герметичность промежуточной камеры модуля «Звезда».

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. В 2020 и 2021 годах члены экипажа устранили несколько возможных мест утечки, однако это не привело к окончательному решению проблемы.

В Роскосмосе заявили, что утечка воздуха на МКС не представляет угрозы для членов экипажа станции. Требуемые запасы воздуха доставляются на МКС грузовыми кораблями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров в Центром управления полётами заявил о падении давления в промежуточной камере модуля «Звезда», свидетельствующем о сохранении утечки воздуха.

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