Каир, , 08:02 — REGNUM В Египте состоялась церемония переноса мумий 22 фараонов из старого здания Египетского музея на площади Тахрир в новое здание Национального музея египетской цивилизации. «Золотой парад фараонов» прошел в ночь на 4 апреля.

Здание Национального музея египетской цивилизации построили в самом старом районе Каира — Фустат. Именно отсюда более тысячи лет назад город начал свою историю.

Церемония перевоза 22 мумий фараонов Древнего Египта, получившая название «золотой парад фараонов» была организована министерством туризма и древностей Египта.

С царскими почестями саркофаги с мумиями, возраст которых превышает три тысячи лет, транспортировали в сопровождении всадников на переделанных под «солнечные колесницы» открытых грузовиках. На каждом грузовике было нанесено тронное имя фараона, мумию которого он вез.

В Национальный музей египетской цивилизации было решено перевезти мумии 18 царей и четырех цариц XVII, XVIII, XIX и XX династий. Среди них такие известные в истории фараоны, как Рамзес II, Сети I, Тутмос I, Тутмос II, Тутмос III, Тутмос IV, Аменхотеп I, Аменхотеп II, Аменхотеп III, а также царица Хатшепсут.

В здании Национального музея египетской цивилизации прибытие мумий ожидал лично президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В новом здании мумии будут помещены в специальные мягкие бескислородные азотные камеры, где они будут защищены от влаги, грибка, бактерий и насекомых.