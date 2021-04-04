Пекин, , 08:01 — REGNUM Как минимум 11 человек погибли в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на востоке Китая. Об этом 4 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

Авария произошла рано утром 4 апреля на участке скоростной автострады Шэньян —Хайкоу на территории провинции Цзянсу. По предварительным данным, грузовой автомобиль сбил разделительные ограждения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом.

От удара автобус опрокинулся и в него врезались ещё два легковых автомобиля, ехавших позади грузовика. На месте ДТП погибли 11 человек, информация о пострадавших уточняется.

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