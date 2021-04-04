Киев, , 07:56 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук выдвинул требование исключить из политической подгруппы представителя Донецкой Народной Республики Майю Пирогову. Соответствующее заявление Кравчук сделал в эфире канала «Украина 24».

Украинский политик отметил, что с данным требованием он обратился к модератору переговоров от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хайди Грау.

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Он пояснил, что при появлении Пироговой на переговорах представители украинской стороны без пояснения причин покинут переговоры на период, пока Грау не добьется исключения представителя ДНР.

«Как только эта персона (Майя Пирогова — ИА REGNUM) появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», — отметил он.

Глава украинской делегации также добавил, что не обладает информацией, примет ли представитель ДНР участие в следующем заседании Трехсторонней контактной группы ввиду того, что ранее сообщалось о ее болезни.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук назвал Украину врагом России. При этом Белоруссию политик назвал холуем.

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Отметим, после антиконституционного переворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года, Киев начал гражданскую войну против республик Донбасса (апрель 2014 года). При этом украинская сторона без каких-либо доказательств утверждает, что стороной конфликта в Донбассе якобы является Российская Федерация и украинская армия воюет не только с вооруженными силами Республик Донбасса, но и воюет якобы с армией России.