4 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Минувшая неделя в Югре (29 марта — 4 апреля) прошла без всплеска гражданской активности в социальных сетях. Яркими можно назвать лишь два момента. Жители новостройки в столице Ханты-Мансийского округа полгода живут без водоснабжения и уже не знают, в какие двери стучаться со своей бедой. А жителей Нижневартовска взбудоражило негативное мнение о столице Самотлора женщины, приехавшей на заработки из Оренбурга.

Елена Миронова, , 10:08 — REGNUM Минувшая неделя в Югре (29 марта — 4 апреля) прошла без всплеска гражданской активности в социальных сетях. Яркими можно назвать лишь два момента. Жители новостройки столицы Ханты-Мансийского округа полгода живут без водоснабжения и уже не знают, в какие двери стучаться со своей бедой. А жителей Нижневартовска взбудоражило негативное мнение о столице Самотлора женщины, приехавшей на заработки из Оренбурга.

Югра. Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Полгода без воды — на доверии

Жители новостройки в ЖК «Шахматный» в Ханты-Мансийске полгода живут без горячей воды. А из-под крана с холодной водой течёт бурая жижа. Дом сдан в 2020 году. Воды не было в момент заселения в квартиры, поясняют граждане. Застройщик обещал скорый пуск, и они повелись на обещания. В итоге нет воды практически никакой, пишут в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

Жилой комплекс «Шахматный» г. Ханты-Мансийск Жкшахматный.рф

Застройщик в лице ГК «Базис» из Челябинска сообщает обратное — горячая вода была изначально. И проблемы с водоснабжением квартир появились позже и не у всех.

«Инженерные системы находятся в исправном состоянии, и все ресурсы, поставляемые в дом, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам», — сообщает пресс-служба ГК «Базис».

Сейчас проблемы с водоснабжением в квартирах жильцам многоэтажной новостройки необходимо решать с управляющей компанией, которой передан дом, отметили в строительной фирме. А для улучшения циркуляции воды уже менялись смесители во всех подъездах жилого дома.

Из ветки обсуждения выясняется, что застройщик не лукавит — в некоторых квартирах есть и горячее, и холодное водоснабжение. Но что делать людям, у которых нет никакой воды?

Вода из-под крана Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Ни один жилой дом не вводится в эксплуатацию и жильцов не заселят, пока органы местного самоуправления не выдадут это разрешение. Для этого создаются комиссии и с их, видимо, «лёгкой руки» или «слепых глаз» принимаются вот такие дома!» — возмущается одна из участниц обсуждения.

В целом участники паблика говорят о поучительности истории.

«Обращайтесь к юристам. И всё же, как так можно было подписывать документы без воды в квартире? Сейчас вам доверие обойдётся в копеечку», — отметил другой участник группы.

Оренбург против Нижневартовска

Жители Нижневартовска аж с 25 марта обсуждают выступление жительницы Оренбурга, записанное одним из местных телеканалов, которая возмущена «бардачным» городом. Видео в паблике «Инцидент|Нижневартовск» собрало 30 тысяч просмотров, свыше 200 комментариев, 347 человек поделились сюжетом.

Цитата из видео «Недовольна Вартовском» Vk.com/incdnt

«У вас в 64 магазинах и кафе работают люди без санитарных книжек. Я подошла к хозяину магазина, а он говорит, что проверяющие в карман здесь смотрят. Чем меньше город, тем больше бардака. Потому что в Нижневартовск иностранцы и президент не ездят. Люди здесь живут, как в деревне. Я в шоке, я здесь два года живу. Я один раз была здесь в администрации. Сидит там, красит ресницы, потом пьёт кофе: «Подождите». Здесь никому, ничего не надо и надо не будет. А мэру вашему подходит фамилия Разгильдяев», — эмоционально высказалась оренбурженка.

Вартовчане, судя по высказанным мнениям, почувствовали себя уязвлёнными. В Оренбурге проживает свыше 572 тыс. человек. По сравнению с Нижневартовском, где численность населения составляет 277 тыс., он, конечно, больше. Но и гораздо старше сравнительно «молодой» столицы Самотлора, чьё развитие началось в 1965 году.

«Оренбург — дыра дырой. Дома 50-х годов постройки. Заблудилась женщина в мыслях своих. Приехала, чтобы на хорошую пенсию заработать, пусть получает своё и уезжает. Какие проблемы?» — возмутился участник паблика.

Безлюдный Оренбург Наталья Хомутова (с) ИА REGNUM

«Кто обзывается, тот сам так и называется! Зато когда Оренбургскую область проезжаешь по трассе, как только видит ДПС 86-й регион, сразу тормозят, под ноги бросаются. Мы для них ведь не люди — кошельки», — констатировал другой участник группы.

Впрочем, вартовчане признают бардак в магазинах и жалуются, что в городе понастроили массу торговых центров, в которых, собственно, и пропадает в выходные местное население. А в аквапарк приходится ездить в Сургут. В обсуждение активно включилась «бездействующая» горадминистрация Нижневартовска с сообщением, что территорию под аквапарк уже выбрали. Разработали эскизный проект, который рассмотрят на очередном заседании градостроительного совета.

Кроме того, вартовчане отметили, что словоблудием о состоянии города занимаются в основном вахтовики-временщики. А люди, давно живущие в Нижневартовске, переживают за его будущее и развитие.

Г. Нижневартовск. Югра Кривич Илья

«У меня коллеги из Москвы, Екатеринбурга, Омска. Они приехали к нам с одной целью — за деньгами. За длинным северным рублём приехали и владельцы магазинов с продавцами, которых женщина из Оренбурга критикует. И местные жители не должны отчаиваться после высокомерных заявлений людей из столиц. Пусть советуют, рассказывают, показывают, что у них есть такого хорошего, чтобы нам перенять», — считает вартовчанин «со стажем».

Кстати, согласно рейтингу регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах, составленному по данным Росстата, Югра занимает четвёртое место в стране — со средней зарплатой в 73 тыс. рублей. А Оренбургская область — 29-е место, со средней зарплатой в 33,5 тыс. рублей. Причём жители данных регионов отмечают, что цифры Росстата явно завышены, ибо реальные доходы, по словам жителей Оренбурга, составляют 20−25 тыс. рублей, а у жителей Югры — 45−50 тыс. рублей.