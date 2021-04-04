Вашингтон, , 07:41 — REGNUM При работе над продолжением фантастического фильма «Аватар» Джеймсу Кэмерону пришлось пригрозить увольнением сценаристам проекта. Об этом режиссёр рассказал в интервью порталу IndieWire.

Фильм «Аватар» вышел в 2009 году и вскоре стал самой кассовой картиной в истории кинематографа. Ещё до выхода первого фильма режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что при успехе проекта он займётся работой над продолжением.

В интервью IndieWire кинорежиссёр рассказал, что ему пришлось столкнуться с трудностями при работе над сценариями для следующих частей «Аватара». Он собрал команду авторов и попросил их тщательно изучить историю первого фильма, чтобы понять, что именно обеспечило такой успех у зрителей. Однако авторы вскоре отошли от оригинальной истории.

«Они сделали то же, что делают все авторы — начали создавать новую историю. В итоге мне пришлось пригрозить уволить их всех… Нам нужно было понять, что связало зрителей с историей из первой части и сохранить эту связь», — объяснил кинорежиссёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Джеймс Кэмерон объявил о завершении съёмок второй части «Аватара». Фильм должен выйти в прокат в декабре 2022 года.

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