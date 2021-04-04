Лондон, , 07:26 — REGNUM Читатели издания Express (Великобритания) подвергли критике позицию Запада относительно Украины, оставив комментарии, в которых поделились своим видением ситуации, развивающейся вокруг Украины, а также — мнением о конфликте в Донбассе и его причинах.

По информации издания Express, Российская Федерация для защиты своих границ перебросила военную технику и четыре тысячи военнослужащих. Кроме того, в британском издании добавили, что Москва предупредила, что в случае попытки вмешательства НАТО в данный конфликт Россия перебросит к своим границам еще больше солдат и пообещала «принять дополнительные меры», если НАТО отправит на Украину свои силы.

Британские читатели критически отнеслись к позиции Запада по конфликту в Донбассе.

Так читатель под псевдонимом Username Mk2 считает, что Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и НАТО «незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства…». Он также отметил, что президент России Владимир Путин Крым «не аннексировал», а на полуострове был проведен референдум.

«У России не будет никаких проблем с Украиной. На Украине слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими», — написал Us nad ME.

Читатель HarryMeneely выразил предположение, что у Киева закончились деньги для выплаты процентов по кредитам МВФ и «им нужно отвлечь внимание».

В свою очередь читатель по псевдонимом Username уверен, что Украина была независимой страной пока Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и НАТО «не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот».

«Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства. Именно тогда автономный регион Крым провел референдум, чтобы выбрать собственный путь, и вернулся в состав России. Позже юго-восточные области Украины отказались признать законность навязанного им марионеточного режима, за который они не голосовали», — заключил читатель Username.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, результатом которого стало воссоединение Крыма с Российской Федерацией и образование в Донбассе Донецкой и Луганской Народных Республик, не признавших антиконституционный переворот. Против Донбасса Киев в апреле 2014 года развязал гражданскую войну, которая продолжается по сей день.