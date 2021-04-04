Лондон, 4 апреля 2021, 07:26 — REGNUM Читатели издания Express (Великобритания) подвергли критике позицию Запада относительно Украины, оставив комментарии, в которых поделились своим видением ситуации, развивающейся вокруг Украины, а также — мнением о конфликте в Донбассе и его причинах.
По информации издания Express, Российская Федерация для защиты своих границ перебросила военную технику и четыре тысячи военнослужащих. Кроме того, в британском издании добавили, что Москва предупредила, что в случае попытки вмешательства НАТО в данный конфликт Россия перебросит к своим границам еще больше солдат и пообещала «принять дополнительные меры», если НАТО отправит на Украину свои силы.
Британские читатели критически отнеслись к позиции Запада по конфликту в Донбассе.
Так читатель под псевдонимом Username Mk2 считает, что Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и НАТО «незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства…». Он также отметил, что президент России Владимир Путин Крым «не аннексировал», а на полуострове был проведен референдум.
Читатель HarryMeneely выразил предположение, что у Киева закончились деньги для выплаты процентов по кредитам МВФ и «им нужно отвлечь внимание».
В свою очередь читатель по псевдонимом Username уверен, что Украина была независимой страной пока Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и НАТО «не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот».
Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, результатом которого стало воссоединение Крыма с Российской Федерацией и образование в Донбассе Донецкой и Луганской Народных Республик, не признавших антиконституционный переворот. Против Донбасса Киев в апреле 2014 года развязал гражданскую войну, которая продолжается по сей день.