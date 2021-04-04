Киев, 4 апреля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Выговор из-за отсутствия реформ получил президент Украины Владимир Зеленский от президента США Джозефа Байдена в ходе телефонного разговора. Такое мнение высказал украинский политолог Михаил Погребинский 3 апреля в эфире телеканала «Первый независимый».

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Как отметил политолог, на Украине в настоящее время сложилась катастрофическая ситуация, требующая немедленных кардинальных изменений во внутренней политике. При этом власти и президент Зеленский, по мнению эксперта, продолжают бездействовать.

Погребинский заявил, что на Украине «долго и нудно ждали» звонка Байдена, но в итоге «получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые сильно не хочется». Политолог пояснил, что властям страны нужно расставить приоритеты и в первую очередь направить усилия на решение конфликта в Донбассе и проблемы с заболеваемостью и вакцинацией от COVID-19. Вместо этого власти заняты борьбой с оппозицией и различными действиями, направленными на завоевание симпатий американского посольства.

Политолог дал совет украинским властям почаще вспоминать фразу «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ФРГ и Франция призвали к сдержанности стороны конфликта в Донбассе.