Вашингтон, 4 апреля, 2021, 07:19 — ИА Регнум. На одном из форумов для хакеров опубликованы личные данные 533 млн пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Facebook

Утечку обнаружил Алон Гэл — технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании Hudson Rock. Он рассказал, что утекшие в открытый доступ данные включают номера телефонов, адреса электронной почты и другую информацию о пользователях Facebook.

Опубликованная на хакерском форуме база содержит данные о пользователях Facebook из 106 стран мира. Наибольшая часть скомпрометированных учётных записей принадлежит жителям Египта (44 млн), Туниса (39 млн), Италии (35 млн), США (32 млн) и Саудовской Аравии (28 млн). Утечка затронула аккаунты почти 10 млн российских пользователей.

«Утечка базы данных такого размера, которая содержит номера телефонов пользователей Facebook и другие личные данные, приведёт к тому, что злоумышленники воспользуются этой информацией для попыток взлома», — отметил Алон Гэл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года специалисты британской компании Comparitech обнаружили в открытом доступе данные о 267 млн пользователей Facebook.