Красноярск, , 06:52 — REGNUM Самолёт Boeing 787−9, совершавший авиаперелёт из Токио во Франкфурт, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Емельяново» в Красноярске. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба аэропорта.

Пассажирский самолет авиакомпании All Nippon Airways совершил посадку в 06:18 (02:18 мск) в аэропорту Красноярска. По предварительным данным, причиной для экстренной посадки самолёта стал отказ одного из двигателей. Пассажиры покинули самолёт и находятся в здании аэропорта.

Предполагается, что авиалайнер продолжит полёт через восемь часов. Число пассажиров на борту самолёта не уточняется.

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