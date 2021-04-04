Мадрид, , 05:35 — REGNUM Сто членов банды, обвиняемых в контрабанде наркотических веществ из Марокко задержала полиция Испании. Об этом 4 апреля сообщает BBC News.

По предварительным данным, подозреваемые перевозили наркотики из Марокко в Испанию на скоростных катерах, везли их вглубь страны по испанской реке Гвадалквивир, а затем прятали в грузовиках с фруктами для последующей переправки во Францию. Сотрудниками полиции в ходе рейдов по южной Испании и Франции было обнаружено более пяти тонн наркотических веществ.

Отмечается, что банда действовала с невиданным размахом. Преступники сотрудничали с другими организованными преступными группировками, снабжая их топливом, продовольствием и лодками для транспортировки наркотиков. Полиции удалось изъять поддельную винтовку, электрошокер, оборудование для навигации и коммуникации, а также транспортные средства, которые использовались для контрабанды наркотиков.

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