Балтимор, США, , 05:13 — REGNUM Производство вакцины AstraZeneca от COVID-19 на предприятии в городе Балтиморе в штате Мэриленд было прекращено по решению властей США. Об этом 4 апреля сообщает газета New York Times.

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По данным издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution полностью перейдёт на производство однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson. Такое решение было принято после ошибки при производстве вакциныJohnson & Johnson, которая привела к выбраковке 15 млн доз препарата.

Уточняется, что на предприятии Emergent BioSolutions, где выпускались сразу две вакцины от COVID-19, разработанные разными производителями, произошло случайное смешение составляющих двух разных препаратов. Представители компании Johnson & Johnson официально подтвердили ошибку при производстве вакцины.

Как сообщает New York Times, компания AstraZeneca объявила о поисках альтернативного места производства вакцины от COVID-19 при содействии администрации Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США к настоящему времени вакцинацию от коронавируса американскими препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna (по две дозы) или Johnson & Johnson (одна доза) завершили около 20% жителей страны.

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