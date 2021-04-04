Таллахасси, США, , 04:50 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой разлива воды, смешанной с химикатами, был объявлен в округе Манати американского штата Флорида. Об этом 4 апреля сообщил губернатор штата Рон Десантис в своём Twitter.

Десантис уточнил, что режим ЧП был объявлен из-за возможного прорыва резервуара с химикатами на территории бывшего фосфатного предприятия в Пайни-Поинт. Такое решение было принято, чтобы гарантировать быстрое привлечение ресурсов для реагирования и восстановления.

Телеканал ABC уточняет, что в случае утечки из резервуара, в котором содержатся токсичные отходы, в залив Тампа может попасть около 3,6 млн кубометров воды, смешанной с химикатами. Это создаст серьёзную угрозу для экологии штата.

В настоящее время власти округа отдали распоряжение об эвакуации жителей из районов, прилегающих к территории бывшего фосфатного предприятия. Уточняется, что в потенциально опасной зоне находится около 316 жилых домов.

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