Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Мужчина, напавший на полицейских и убивший одного из них у здания Конгресса США страдал от галлюцинаций, паранойи и суицидальных мыслей. Об этом 4 апреля сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, к таким выводам пришли следователи, работающие над установлением причин и обстоятельств атаки на Капитолий. Отмечается, что в ходе расследования всё больше внимания уделяется оценке психического состояния 25-летнего мужчины, атаковавшего полицейских.

В ходе беседы с родственниками мужчины следователи установили, что у него в последнее время всё чаще наблюдалось проявление бредовых мыслей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что напавший на полицейских у Капитолия 25-летний Ноа Грин постоянно оставлял в социальных сетях сообщения о преследовании его спецслужбами США. Мужчина обвинял ФБР и ЦРУ в спецоперациях против него, попытках его отравить и в воздействии на его психику.

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