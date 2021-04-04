Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Редкий картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 660 тысяч долларов в США, Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба аукционного дома на своей странице в Twitter.

Уточняется, что картридж с игрой находился в пластиковой упаковке, его состояние было оценено как идеальное. Игра была приобретена в качестве рождественского подарка в 1986 году и всё это время пролежала в ящике стола, где её нашли спустя 35 лет. За это время игра Super Mario Bros. стала культовой. Отмечается, что копия игры, выставленная на аукцион, стала самой старой из всех, с которыми приходилось иметь дело организаторам аукциона.

Окончательная цена видеоигры стала рекордной за всю историю продаж видеоигр. Предыдущий ценовой рекорд Super Mario Bros. составил 114 тысяч долларов, за такую сумму видеоигру приобрёл анонимный покупатель в 2020 году. А версия видеоигры Super Mario Bros.3 была приобретена покупателем за 156 тысяч долларов.

Игра Super Mario Bros. была выпущена в 1985 году и стала самой продаваемой из игр, разработанных для консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США.

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